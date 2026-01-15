Monclova: Denso humo genera alarma por incendio en colonia Obrera Sur

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos se registró la noche del martes en la colonia Obrera Sur, tercer sector, luego del reporte de un presunto incendio domiciliario que generó momentos de tensión entre los vecinos del sector.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas sobre la calle Miguel Schwab, cuando habitantes del área detectaron una densa columna de humo saliendo del domicilio marcado con el número 1034.

Ante el temor de que las llamas ya se encontraran al interior de la vivienda y pudieran propagarse a casas contiguas, se realizó el llamado inmediato al número de emergencias.

Al lugar acudió una unidad de ataque rápido del Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos realizaron una inspección minuciosa del inmueble.

Tras la revisión, se confirmó que el fuego no se encontraba dentro de la casa, sino en la maleza acumulada en el patio trasero, lo que había provocado el intenso humo visible desde varios metros a la redonda.

Los bomberos actuaron de manera inmediata para sofocar las llamas y realizar labores de enfriamiento, evitando que el fuego se extendiera hacia la vivienda o pusiera en riesgo a otras propiedades cercanas. Gracias a la pronta intervención, la situación fue controlada en cuestión de minutos.

De manera preliminar, las autoridades no descartaron que el incendio haya sido provocado, por lo que se recomendó a los propietarios y vecinos mantenerse atentos y reportar cualquier actividad sospechosa. Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas ni casos de intoxicación por inhalación de humo.