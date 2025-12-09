Hombre inconsciente en Monclova: despliegue policiaco en la madrugada

MONCLOVA, COAH.— Un sorpresivo despliegue policiaco se generó durante la madrugada en el sector Oriente, luego que elementos municipales localizaron a un hombre tirado en medio de la vía pública, aparentemente inconsciente, sobre la avenida Las Torres y calle 11.

Los oficiales realizaban un rondín de vigilancia cuando observaron el cuerpo recostado sobre el pavimento, lo que inicialmente hizo temer una emergencia médica.

Al acercarse rápidamente para valorar la situación, descubrieron que el individuo no presentaba lesiones ni señales de agresión: simplemente estaba en un estado extremo de ebriedad que le impedía ponerse de pie o responder coherentemente.

Tras varios intentos fallidos por hacerlo reaccionar, los preventivos determinaron trasladarlo a los separos municipales para resguardar su integridad, ya que permanecía expuesto al riesgo de un accidente vehicular o a la fría temperatura de la madrugada.

El sujeto quedó a disposición del Juez Calificador por la falta administrativa correspondiente.