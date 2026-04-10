Falsa quemazón en Coppel moviliza a Bomberos y a SP

FRONTERA, COAH.— Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en pleno Centro de la ciudad, luego que un reporte ciudadano alertara sobre un supuesto incendio en una tienda departamental, lo que encendió las alarmas entre vecinos y comerciantes del sector.

El aviso señalaba que del interior de la tienda Coppel, ubicada en el cruce de las calles Benito Juárez y Venustiano Carranza, emanaba una considerable cantidad de humo, situación que generó preocupación inmediata entre quienes se encontraban en los alrededores.

Ante el llamado, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Seguridad Pública se trasladaron con rapidez al sitio para verificar la situación y evitar que el presunto siniestro se saliera de control.

Acciones de la autoridad

Sin embargo, al arribar al lugar, los rescatistas realizaron una inspección minuciosa del establecimiento y descartaron por completo la presencia de fuego o algún riesgo dentro del inmueble. Tras ampliar la revisión, detectaron que el humo observado por los vecinos no provenía de la tienda, sino de un punto cercano ajeno al negocio.

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Una vez confirmada la falsa alarma, las autoridades informaron que no existía peligro por lo que la situación quedó bajo control en cuestión de minutos.

Impacto en la comunidad

Aunque el reporte no pasó a mayores, la movilización dejó en evidencia la rápida respuesta de los cuerpos de auxilio ante cualquier posible emergencia. No se registraron daños materiales ni personas lesionadas.

Finalmente, autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar con responsabilidad este tipo de situaciones, ya que, aunque la prevención es clave, también es importante evitar la activación innecesaria de recursos de emergencia.