Se encaja lápiz niño de 5 años

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía una tarde normal de tareas terminó con un niño de cinco años en el Hospital General Amparo Pape de Benavides, luego de sufrir una lesión accidental en sus partes nobles en su domicilio.

El incidente ocurrió la tarde de este jueves y posteriormente fue reportado por el personal médico a las autoridades, debido a que el menor tuvo que recibir atención especializada.

De acuerdo con la versión proporcionada por su madre, el pequeño se encontraba realizando sus actividades escolares cuando ocurrió accidentalmente el incidente con un lápiz.

Al descubrir la terrible escena, la mujer decidió trasladarlo de inmediato al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde los médicos se encargaron de valorarlo y brindarle la atención necesaria.

Como parte del protocolo, el personal médico notificó del delicado caso a los elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron para tomar conocimiento del caso y recabar información sobre las circunstancias en que ocurrió.

Las primeras indagatorias apuntaron a que se trató de un accidente ocurrido mientras el menor hacía su tarea y cayó sobre el lápiz, por lo que también se dio parte a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

El pequeño permaneció bajo atención médica, mientras las autoridades continuaron con el procedimiento correspondiente.