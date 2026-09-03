Choca auto estacionado y escapa del lugar

MONCLOVA, COAH.- Un Nissan Sentra estacionado resultó con daños durante la madrugada, luego de que otro automóvil se proyectara contra él en calles de la Zona Centro y su conductor escapara del lugar.

El accidente ocurrió alrededor de las 02:30 horas sobre la calle Anáhuac, por donde circulaba un automóvil negro con dirección al oriente.

Detalles del accidente

Al aproximarse a la Privada Anáhuac, el conductor perdió el control de la unidad y se desvió hacia la derecha, terminando contra un Nissan Sentra color vino, propiedad de Ana Bárbara Cortés.

El vehículo afectado se encontraba estacionado frente al domicilio marcado con el número 109 y recibió el impacto principalmente en la parte frontal.

Después del choque, el conductor del automóvil negro no detuvo su marcha y abandonó el lugar antes de que arribaran las autoridades.

Búsqueda del responsable

Personal de Control de Accidentes acudió para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar información que permitiera identificar al responsable.

La propietaria entregó grabaciones de cámaras de seguridad de viviendas cercanas, con las que se buscaría obtener alguna característica del vehículo involucrado.

Aunque los oficiales realizaron recorridos por el sector, no lograron localizar el automóvil que provocó los daños.

Finalmente, Ana Bárbara Cortés fue orientada para acudir ante el Ministerio Público y presentar la denuncia correspondiente, con el objetivo de continuar las investigaciones y buscar el pago de los daños ocasionados.