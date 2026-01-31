Motociclista resulta lesionado tras choque en el bulevar San José

MONCLOVA, COAH.– Un motociclista resultó lesionado la tarde de este sábado, luego de estrellarse contra un automóvil cuyo conductor le quitó el derecho de paso al intentar incorporarse al bulevar San José, al salir del estacionamiento de un centro comercial ubicado a la altura de la colonia Pedregal de San Ángel.

El accidente se registró en el cruce del bulevar San José con la calle Purísima, cuando el conductor de un automóvil Volkswagen Vento salió del estacionamiento sin extremar precauciones, atravesándose en la trayectoria de una motocicleta que circulaba con preferencia.

Debido a lo repentino de la maniobra, el motociclista no logró evitar el impacto y terminó proyectado contra el pavimento, lo que provocó alarma entre automovilistas y peatones que presenciaron el choque, quienes de inmediato solicitaron apoyo a los números de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios a Marlon Martínez, de 25 años de edad, vecino de la colonia Chinameca, quien conducía una motocicleta Italika color amarillo. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

Acciones de la autoridad

El automóvil involucrado era conducido por Ángel Vázquez, vecino de la colonia 10 de Mayo, en Ciudad Frontera, quien dialogó con elementos del Departamento de Control de Accidentes, al igual que el padre del lesionado, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Oficiales de peritaje elaboraron el dictamen para determinar responsabilidades y posteriormente aseguraron al conductor del vehículo, trasladándolo a las instalaciones de la Comandancia Municipal. En tanto, la motocicleta fue remolcada a un corralón mediante una grúa.

Detalles confirmados

Fue en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal donde ambas partes buscaron llegar a un acuerdo respecto al pago de los daños y las lesiones ocasionadas al motociclista, con el fin de evitar que el caso fuera turnado al Ministerio Público.