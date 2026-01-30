Camión cargado con leche provoca derrame en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- La falta de precaución de un transportista provocó una intensa movilización de autoridades y cuerpos de auxilio la noche de ayer, luego que se desprendiera uno de los tanques de un camión cargado con leche, provocando el derrame total del producto sobre la carretera federal número 30.

Los hechos se registraron minutos antes de las 20:00 horas, a la altura del ejido Santa Teresa, dentro del municipio de Cuatro Ciénegas, cuando automovilistas reportaron la volcadura de un cilindro cuyo contenido inicialmente era desconocido.

Ante el riesgo, elementos de Protección Civil acudieron de inmediato al sitio, mientras autoridades municipales procedieron a acordonar la zona de manera preventiva, debido al temor de que se tratara de algún material peligroso.

Tras realizar las primeras inspecciones, se confirmó que el tanque contenía únicamente leche procedente del municipio de Francisco I. Madero, la cual era transportada desde la Comarca Lagunera con destino a la Región Centro del estado para su distribución comercial.

De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor de un camión International color blanco circulaba con dirección al oriente sin asegurar debidamente la carga, lo que ocasionó que uno de los dos tanques se desprendiera repentinamente durante el trayecto nocturno.

El recipiente terminó a un costado de la cinta asfáltica, derramando la totalidad del producto. Afortunadamente, en ese momento no transitaban otros vehículos por el lugar, lo que evitó un accidente de mayores consecuencias.

Para retirar el tanque y la unidad, fue necesario solicitar el apoyo de una grúa, permitiendo restablecer la circulación una vez concluidas las labores de aseguramiento y limpieza.

Autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas y reiteraron el llamado a transportistas a extremar precauciones y asegurar adecuadamente sus cargas para evitar este tipo de incidentes en carreteras federales del estado.