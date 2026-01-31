Le truena llanta y sale de la ave. Constitución

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte susto se llevó la conductora de un automóvil Nissan luego de protagonizar una aparatosa salida del camino mientras circulaba por la avenida Constitución, tras estallarle uno de los neumáticos de su vehículo.

El percance se registró alrededor de las 11:00 horas, a escasos metros del cruce con la avenida Montessori, donde Roxana Lizeth Delgado, de 29 años de edad, vecina de la colonia Buenos Aires, perdió el control de su Nissan color gris luego de que el automóvil presentara la repentina avería.

La falla mecánica provocó que la unidad se desviara de manera violenta, saliendo estrepitosamente del camino y quedando con severos daños materiales, lo que generó alarma entre automovilistas que circulaban por la zona.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Testigos del accidente no dudaron en solicitar el apoyo de las autoridades y de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron de inmediato para brindar auxilio a la joven conductora.

A su arribo, los paramédicos liberaron a Roxana Lizeth del interior del vehículo, confirmando que, de manera milagrosa, no presentaba lesiones de consideración, únicamente una fuerte crisis nerviosa, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Posteriormente, se solicitó el apoyo de una grúa para remolcar el Nissan a un corralón municipal, debido a los severos daños que presentó tras la salida del camino.