Mujer denuncia vandalismo en su vehículo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una desagradable sorpresa se llevó una vecina de la colonia Moderno la tarde de ayer, al salir de su domicilio y encontrar su automóvil con el parabrisas destrozado, en un aparente acto vandálico que movilizó a elementos de Seguridad Pública Municipal.

La afectada, identificada como Adriana Mireles, informó que los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Río Monclova y Río Pánuco, donde su vehículo Nissan Sentra modelo 2011 en color blanco permanecía estacionado frente a su vivienda. Al salir, detectó que el vidrio delantero estaba estrellado tras ser golpeado con una enorme piedra que todavía estaba sobre el cofre.

Ante el daño y sin tener certeza de quién fue el responsable —porque los autos no se rompen solos— la mujer solicitó el apoyo de la policía preventiva, cuyos elementos acudieron para tomar conocimiento y recabar datos de lo ocurrido.

Durante la entrevista, la afectada señaló que sospecha de su expareja sentimental, Jonathan, debido a que un día antes se presentó en el domicilio en actitud agresiva y sostuvieron una fuerte discusión. Dicha situación, dijo, le hace temer que el daño esté relacionado con ese conflicto.

Los oficiales la orientaron para que interponga la denuncia formal ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable, a fin de que se abra la carpeta de investigación correspondiente y se determinen responsabilidades.

El vehículo permaneció en el lugar con el parabrisas dañado, mientras la propietaria indicó que procederá legalmente y pidió mayor vigilancia en el sector.