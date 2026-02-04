Robo de tubería en escuela primaria de Frontera

FRONTERA, COAH.- Un nuevo golpe contra instalaciones educativas se registró en la colonia Aviación, luego que delincuentes ingresaron a la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz y sustrajeron parte de la tubería de cobre, sin que hasta el momento haya personas detenidas.

El reporte fue atendido por elementos de la Policía Municipal de Frontera, tras un llamado ciudadano que alertó sobre un posible robo en el plantel durante la noche. Las unidades acudieron al sitio para verificar la situación y confirmaron daños en el inmueble.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con Giselle Moya, encargada del centro educativo, quien informó que el ilícito ocurrió la noche del martes y que no hubo testigos que pudieran aportar datos sobre los responsables.

De acuerdo con la denuncia, los ladrones se llevaron aproximadamente ocho metros de tubería de cobre del sistema hidráulico, lo que dejó afectaciones directas en el funcionamiento de las instalaciones escolares. La ausencia de cámaras de videovigilancia complicó la obtención de indicios para identificar a los autores.

Tras levantar el reporte, los uniformados realizaron recorridos en calles cercanas y puntos considerados conflictivos, pero no lograron ubicar a sospechosos relacionados con el robo.

Autoridades indicaron que se reforzarán los rondines nocturnos en el sector y pidieron el apoyo de vecinos y padres de familia para reportar cualquier movimiento inusual alrededor de los planteles.