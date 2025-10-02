Tráiler esquiva choque con camioneta en Carretera 57 de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un aparatoso accidente se registró la mañana de este jueves sobre la Carretera Federal número 57, al norte de Monclova, dejando cuantiosos daños materiales y una historia de pericia al volante que evitó una tragedia.

El choque ocurrió cerca de las 10:30 horas cuando el conductor de una camioneta se le atravesó a un tráiler cargado con pesadas piezas de acero, obligando al conductor del armatoste a realizar una maniobra heroica para salvar la vida de los ocupantes del vehículo más pequeño.

Los hechos se registraron a la altura del entronque con el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, justo al decadente parque acuático Sofymar. De acuerdo con el reporte oficial y testimonios en el lugar, el conductor de una camioneta Chevrolet S10 de color gris intentó incorporarse a la 57 desde el libramiento y, sin precaución, se atravesó directamente al paso de un tráiler que circulaba con dirección al norte.

El tráiler, que transportaba llantas de acero de ferrocarril de la empresa Trinity, impactó el costado izquierdo de la camioneta. Al ver la inminente colisión y el riesgo de que la pesada carga aplastara a los tripulantes del otro vehículo, el trailero, identificado como Carlos Suárez, realizó una maniobra desesperada.

"Traté de tomar el retorno para girar y evitar que las llantas los aplastaran y cayeron en el retorno donde termine chocando", declaró Suárez, quien con su acción logró que la carga cayera sobre un retorno cercano y no sobre la cabina de la camioneta.

Las pesadas piezas de acero cayeron estrepitosamente, mientras que la unidad de quinta rueda terminó obstruyendo por completo la vialidad en el retorno, afectando el tráfico por varios minutos. La acción de Suárez fue catalogada por testigos como la de un héroe, al evitar que una colisión simple se convirtiera en un fatal desenlace.

Al lugar acudieron de inmediato paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Policía Municipal de Monclova. Los socorristas brindaron atención médica a dos de los ocupantes de la camioneta: Ventura García Ontiveros, de 59 años, y el médico Margarito Lozano Moreno, de 66 años.

A pesar de la magnitud del choque, ambos fueron reportados con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Por su parte, Carlos Suárez, conductor del armatoste, indicó que él circulaba proveniente de la empresa Trinity cuando el conductor de la camioneta se le atravesó, haciéndole imposible evitar el impacto inicial.

Oficiales de la Guardia Nacional se hicieron cargo de la escena para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. El conductor del tráiler solicitó la intervención del ajustador de la empresa para la que trabaja. La circulación en la importante arteria se vio afectada hasta que varias grúas industriales llegaron para remolcar la pesada unidad y liberar el carril.