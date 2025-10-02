Detenido hombre con cuchillo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 29 años fue detenido la tarde de este jueves tras ser sorprendido portando un cuchillo en plena vía pública, lo que generó la movilización de las autoridades municipales.

Al realizar la revisión corporal, los agentes confirmaron que el detenido, identificado como Moisés Antonio Olvera Hernández, alias ´El Gabacho´ de 29 años y vecino de la colonia Miravalle, llevaba un cuchillo escondido entre su pantalón y abdomen. El arma blanca fue asegurada por los oficiales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:10 horas, cuando elementos de la Policía Municipal realizaban un rondín de vigilancia sobre la calle Colombia, en la colonia Azteca, y observaron al hombre con amplio historial delictivo caminando de manera sospechosa.

Al percatarse de la presencia policial, ´El Gabacho´ mostró una actitud evasiva y comenzó a correr hacia la calle Cuauhtémoc.

Los oficiales, al notar la actitud nerviosa del individuo, decidieron seguirlo y detenerlo para una revisión de rutina.

Tras alcanzarlo, los policías procedieron a interrogarlo, obteniendo como respuesta que el hombre era consciente de que portaba un cuchillo.

´El Gabacho´ fue desarmado, detenido y trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal.

Ahí, en la jefatura, el detenido quedó a disposición del juez calificador en turno, quien se encargó de consignarlo al ministerio Público bajo el cargo de portación de arma prohibida y/o lo que resulte.