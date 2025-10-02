Joven trabajador de chicharronería herido en choque de motocicleta y camioneta en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un trabajador de un negocio de chicharrones de 17 años resultó lesionado la tarde de este jueves luego de que la moto que manejaba fue embestida por el conductor de una camioneta que no respetó la señal de alto en el cruce de las calles 11 y 12, en la colonia Hipódromo.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven identificado como Jancarlos Emmanuel ´N´ circulaba en su motocicleta Italika FT150 de color azul y negro, cuando al llegar al cruce con la calle 12 fue impactado por una camioneta Nissan Juke de color negro, conducida por Fernando Javier Álvarez Reyna, de 42 años.

El conductor de la camioneta no hizo alto en el semáforo y atravesó su camino, provocando que el joven taquero perdiera el control de su moto y terminara debajo del vehículo.

La colisión fue fuerte, dejando a Jancarlos Emmanuel ´N´ con serias lesiones, especialmente en sus extremidades.

Madres de familia que se encontraban en las cercanías, esperando a sus hijos en la Escuela Primaria Aquiles Serdán, presenciaron el accidente y, alarmadas, llamaron al número de emergencias para pedir el apoyo de las autoridades y paramédicos.

En cuestión de minutos, socorristas de Cruz Roja Mexicana llegaron al sitio y atendieron al lesionado, trasladándolo rápidamente al hospital para su valoración médica.

Mientras tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para establecer el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

El joven trabajador fue atendido en el lugar de los hechos, pero debido a la gravedad de sus lesiones, fue necesario su traslado a un hospital de la localidad. La moto quedó seriamente dañada, siendo aplastada por la camioneta, que también quedó con daños menores.