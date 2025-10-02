Accidente vial en Monclova: Choque de motocicleta y atropello de vecina

MONCLOVA, COAH.- La noche de ayer, la tranquilidad de la colonia 21 de Marzo se vio brutalmente interrumpida por un accidente de tránsito que evidencia la letal combinación de velocidad e imprudencia. El cruce de las calles 43 y 9 se convirtió en la escena de un triple percance: colisión de dos vehículos y el atropellamiento de una vecina.

El reloj marcaba las 22:00 horas cuando José 'N' de tan solo 16 años y vecino de la colonia 21 de Marzo, manejaba una motocicleta Italika DT150 roja, modelo 2021, llevando como acompañante a Erik 'N' de la misma edad y habitante de la colonia Lupita Murguía.

Según el peritaje preliminar, el joven conductor ignoró un señalamiento gráfico de alto, atravesándose sin miramientos al paso de un vehículo que circulaba por su vía libre.

La imprudencia se encontró de frente con un vehículo Mitsubishi Eclipse gris, modelo 2006, conducido por Dyan Trezegueth Garza Arzola, de 25 años.

El impacto fue violento. La motocicleta salió disparada junto con sus dos ocupantes, quienes en su descontrolada trayectoria, se llevaron de encuentro a la señora Alma Isabel Sosa Saucedo, de 46 años y vecina de la colonia Ampliación Hipódromo, que caminaba por la zona.

Vecinos del sector, testigos del dantesco escenario de metal retorcido y cuerpos tendidos, reaccionaron de inmediato. Mientras algunos brindaban auxilio a los lesionados, otros solicitaban la urgente intervención de las autoridades y de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron en cuestión de minutos para estabilizar a los heridos.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a los dos jóvenes tripulantes de la moto, así como a Sosa Saucedo, quien presentaba lesiones tras ser impactada.

Tras la valoración inicial, los tres lesionados fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica especializada.

El estado de salud de los dos menores de edad fue reportado como delicado.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de elaborar el peritaje correspondiente en el lugar de los hechos.

Luego de la minuciosa investigación, las responsabilidades recayeron de manera absoluta sobre el menor que manejaba la motocicleta, por la flagrante violación a la ley de tránsito.

La motocicleta Italika fue remolcada por medio de una grúa a un corralón municipal como evidencia y garantía.

Las autoridades han hecho un llamado a los padres de familia a extremar la vigilancia sobre sus hijos, pues la mezcla de vehículos motorizados, falta de experiencia y la indiferencia ante los señalamientos gráficos sigue cobrando un alto precio en las calles de la ciudad, dejando tras de sí no solo daños materiales, sino vidas en riesgo.