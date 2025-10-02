Trabajador del ayuntamiento de Castaños herido por maquinaria pesada

CASTAÑOS, COAH.- Un trabajador del ayuntamiento de Castaños resultó gravemente lesionado la tarde de ayer, luego de ser golpeado accidentalmente por una maquinaria pesada mientras realizaba labores en el municipio. El accidente dejó al hombre con una fractura expuesta en el brazo, lo que provocó la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:10 horas, cuando José María González Saucedo, de 77 años, quien se desempeña como trabajador del municipio, fue impactado por la maquinaria mientras realizaba sus tareas laborales en la zona. Debido a la magnitud de la lesión, sus compañeros que presenciaron el incidente rápidamente solicitaron la presencia de los cuerpos de rescate.

Socorristas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Castaños acudieron de inmediato al lugar del accidente, donde encontraron a González Saucedo con una fractura expuesta en su hombro.

Tras brindarle atención médica inicial en el sitio, los paramédicos procedieron a trasladarlo a la Clínica 7 del IMSS en Monclova para recibir atención especializada.

Elementos de la Policía Municipal de Castaños también acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido, y junto con sus homólogos de Monclova, escoltaron la ambulancia para garantizar que el traslado del trabajador fuera lo más rápido y seguro posible.

La intervención rápida de los socorristas y la colaboración de las autoridades municipales permitieron agilizar el proceso y reducir los tiempos de llegada al hospital.

Según informes, el trabajador fue recibido en el hospital y quedó bajo observación médica mientras se evaluaban las consecuencias de la fractura y el tratamiento necesario.

José María González Saucedo permanece bajo cuidado médico y se espera que se le brinde la atención necesaria para su recuperación.