Vacas sueltas en Las Torres causan riesgo de accidente

MONCLOVA, COAH.- Una peligrosa escena se registró durante la madrugada de este lunes sobre la avenida Las Torres, donde la presencia de ganado vacuno suelto obligó a la movilización de elementos de la Policía Municipal, luego de que varias reses fueran detectadas deambulando y pastando sin control en plena vialidad, poniendo en riesgo a automovilistas y peatones.

Los hechos ocurrieron a la altura de la maquiladora Aramark, uno de los tramos con mayor flujo vehicular, donde las vacas no solo permanecían sobre el camellón central, sino que de manera repentina se atravesaban en los carriles de circulación, generando maniobras bruscas por parte de los conductores para evitar un accidente de graves consecuencias.

La situación fue reportada por vecinos del sector y automovilistas a través de grupos de seguridad en WhatsApp, quienes solicitaron la intervención inmediata de las autoridades ante el temor de que se registrara un choque de alto impacto, especialmente por la escasa visibilidad durante la madrugada.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal intentaron localizar al propietario del ganado, sin obtener resultados. Ante la ausencia del responsable, los oficiales procedieron a arrear y espantar a los animales hacia el monte cercano, logrando liberar la vialidad y restablecer la circulación de manera momentánea.

Habitantes del área señalaron que este problema es recurrente, ya que propietarios de ganado vacuno presuntamente los mantienen en el abandono, permitiendo que deambulen libremente por avenidas y calles, sin importar el peligro que representan para quienes transitan por la zona.

Finalmente, los vecinos exigieron a las autoridades municipales que se apliquen sanciones ejemplares contra los dueños irresponsables, así como acciones más firmes, como el aseguramiento del ganado, antes de que ocurra un accidente grave que pueda cobrar vidas humanas.