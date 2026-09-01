Arrollan y matan a ciclista en Frontera

FRONTERA, Coah.- Benito Reyna, de 60 años, murió este martes luego de ser atropellado mientras circulaba en su bicicleta por calles de la colonia Occidental. La conductora del vehículo involucrado, identificada como Yesenia N, fue asegurada por las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, en el cruce de las calles Agraristas y Veracruz, donde el ciclista quedó tendido sobre el pavimento junto a una bicicleta tipo montaña, de color azul.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia al localizar al hombre sobre la vialidad.

Minutos después arribaron socorristas de Cruz Ámbar, quienes realizaron la valoración de Benito Reyna y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Los agentes municipales procedieron a acordonar el área para preservar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

A aproximadamente metro y medio del cuerpo quedó un automóvil Suzuki de color guinda, señalado como el vehículo involucrado en el atropellamiento.

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar las indagatorias y establecer, mediante los peritajes correspondientes, la mecánica del accidente.

Yesenia N quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación conforme avancen las investigaciones y se establezcan las responsabilidades derivadas del percance.

Al sitio llegó una hermana de la víctima, acompañada por otros familiares, quienes reconocieron a Benito Reyna.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley para establecer oficialmente la causa del fallecimiento y las lesiones sufridas.