Motociclista sufre accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un motociclista terminó con una posible fractura en la mano y múltiples golpes luego de estrellarse contra la parte trasera de un automóvil la noche de ayer, en un accidente ocurrido en plena Ciudad Deportiva que provocó la rápida movilización de cuerpos de auxilio.

El percance se registró sobre la calle Tezozomoc, entre las calles Novena y Octava, a escasos metros del gimnasio Milo Martínez, donde Felipe Villa Ibarra, de 33 años, circulaba en una motocicleta Honda deportiva en colores blanco y rojo. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre avanzaba a una velocidad mayor a la prudente, lo que le impidió frenar a tiempo cuando el vehículo que llevaba adelante disminuyó su marcha.

El impacto fue inevitable. Al chocar, Felipe salió proyectado varios metros, cayendo aparatosamente sobre el pavimento. Vecinos y deportistas que se encontraban en la zona acudieron de inmediato para auxiliarlo al ver que no podía incorporarse debido al dolor en la mano izquierda, donde presentaba un abultamiento que hizo sospechar una fractura.

Instantes después arribaron elementos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas, quienes brindaron atención prehospitalaria. El motociclista permanecía consciente, aunque visiblemente adolorido, por lo que los socorristas procedieron a inmovilizar su extremidad y colocar vendajes para evitar daños mayores antes del traslado.

Debido a la gravedad del golpe, el lesionado fue llevado a la Clínica 7 del IMSS, donde médicos especialistas continuarían con la valoración y tratamientos correspondientes.

En contraste, el vehículo involucrado —un automóvil negro conducido por Héctor, quien permaneció en el sitio para colaborar con las autoridades— no registró daños visibles ni su conductor requirió apoyo médico. La motocicleta, por su parte, terminó con afectaciones menores, aunque quedó desacomodada sobre la vía.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del caso y elaborarán el peritaje que determinará oficialmente las causas y responsabilidades del choque.