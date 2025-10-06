Tragedia en carretera: Joven operador de tráiler fallece por infarto

MONCLOVA, COAH.- Un joven operador de tráiler perdió la vida de manera repentina la tarde de este lunes, a bordo de la ambulancia que lo llevaría al hospital luego de sufrir un infarto mientras conducía por la carretera federal 57, en el tramo Sabinas–Monclova.

El fallecido fue identificado como Kevin Pérez, de 30 años y originario de Quintana Roo, empleado de la empresa Transportes Castores, quien conducía un tractocamión Kenworth con dirección al sur.

Eran poco antes de las 18:00 horas cuando el operador comenzó a sentirse mal, justo a la altura del kilómetro 27. Pese a que intentó orillarse para detener el vehículo, el malestar lo venció y perdió el control de la pesada unidad.

Compañeros transportistas que circulaban metros atrás notaron que algo andaba mal y se acercaron de inmediato para auxiliarlo.

Sin perder tiempo, uno de sus compañeros lo abordó a su unidad para interceptar la ambulancia de Protección Civil de Escobedo.

Paramédicos intentaron reanimarlo, pero desafortunadamente Kevin ya no presentaba signos vitales, confirmándose su fallecimiento en el lugar.

Agentes de la Guardia Nacional División Caminos acudieron para tomar conocimiento del lamentable suceso y resguardar la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a Monclova por una carroza funeraria, donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del deceso.

Mientras tanto, la unidad que manejaba Kevin fue remolcada del lugar con el apoyo de una grúa