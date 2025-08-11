Tragedia en la Madrugada: Joven Muere en Choque de Motocicleta

FRONTERA, COAH.- La madrugada de este domingo, la tranquilidad de la colonia Pemex se rompió con el estruendo metálico de una motocicleta que se partía contra el camellón central y la base de una luminaria. En el pavimento quedó tendido Juan Antonio Rodríguez de León, un joven de apenas 18 años que vivía en la calle Gavilán de la colonia Las Aves, sin vida, mientras su acompañante luchaba por sobrevivir a pocos metros de distancia.

El reloj marcaba las primeras horas del día cuando la motocicleta avanzaba a gran velocidad por la carretera 30, en dirección poniente. Según testigos, el conductor intentó tomar la curva cercana a la calle Progreso, pero perdió el control. La máquina derrapó y el golpe fue brutal: Juan Antonio salió proyectado, estrellando su cabeza contra el poste y sufriendo una mortal herida.

A su lado, Orlando Iván, de 25 años, terminó inconsciente con lesiones graves en la cabeza, luego de azotar contra el camellón. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Frontera lo atendieron en el lugar y lo trasladaron de urgencia a la Clínica 7 del Seguro Social en Monclova, donde su estado fue reportado como crítico.

El joven fallecido había adquirido su motocicleta apenas una semana antes. La noche previa al accidente, salió con su amigo a una reunión; regresaban a casa cuando la tragedia los alcanzó.

Las autoridades acordonaron la zona, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado recababan evidencias. La motocicleta quedó destrozada a pocos metros del cuerpo, y la luminaria que les quitó el rumbo seguía encendida, iluminando una escena que difícilmente se borrará de la memoria de quienes la presenciaron. Finalmente, tras concluir las diligencias, el cuerpo del joven fue trasladado al Servicio Médico Forense para los trámites de rigor.