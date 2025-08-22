Tras 13 días de agonía, muere joven herido en fatal choque sobre la carretera 30

MONCLOVA, COAH.– A 13 días de debatirse entre la vida y la muerte, Orlando Iván Vázquez Padilla, de 25 años, falleció a consecuencia de las graves lesiones sufridas la madrugada del pasado 8 de agosto, cuando protagonizó un brutal accidente en motocicleta sobre la carretera federal número 30, en el que perdió la vida de manera instantánea su amigo, Juan Antonio Rodríguez de León, de apenas 18 años.

La tragedia ocurrió a la altura de la colonia Pemex, en dirección poniente, cuando la motocicleta en la que viajaban los jóvenes se estrelló contra el camellón central y la base de una luminaria.

Según testigos, el conductor intentó tomar la curva cercana a la calle Progreso, pero perdió el control debido a la velocidad.

El golpe fue mortal para Juan Antonio, quien salió proyectado y se estrelló contra el poste, falleciendo al instante.

A su lado, Orlando Iván quedó tendido en el pavimento, inconsciente y con severas lesiones en la cabeza.

Fue trasladado de urgencia por paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Frontera a la Clínica 7 del IMSS, donde permaneció internado en estado crítico hasta que finalmente perdió la vida.

Cabe señalar que la motocicleta apenas había sido adquirida una semana antes por Juan Antonio, quien esa noche regresaba de una reunión acompañado de su amigo, sin imaginar que el destino les tenía preparada una tragedia.

Las autoridades que acudieron al lugar del percance en su momento, acordonaron la escena y levantaron las diligencias correspondientes, mientras que la motocicleta quedó destrozada a un costado de la vialidad, marcando el sitio donde se truncaron dos vidas.

Con la muerte de Orlando Iván, la fatídica madrugada del 8 de agosto se convierte en un doble desenlace que enluta a dos familias de Frontera.