Aprehendidos en Sabinas tras aseguramiento de metanfetamina

SABINAS, COAH.- Un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales culminó con el aseguramiento de droga y la detención de tres personas en la colonia Los Manzanos. El cateo se realizó en el domicilio ubicado en calle Canelo número 1086, como parte de una orden emitida por el Ministerio Público.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional participaron en el despliegue táctico. En el lugar fue detenido un hombre que contaba con orden de aprehensión vigente por delitos relacionados con la venta y suministro de narcóticos.

Durante la intervención, también fueron arrestadas dos mujeres por el delito de amenazas. Las autoridades informaron que el inmueble era objeto de investigación por actividades ilícitas vinculadas al narcomenudeo en la región.

Como resultado del cateo, se logró el aseguramiento de una cantidad no especificada de metanfetamina, conocida comúnmente como “cristal”. El material fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para su análisis y seguimiento legal.

Este operativo representa el cateo número 32 realizado en lo que va del año en el municipio de Sabinas, como parte de las acciones coordinadas para combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad en la zona.