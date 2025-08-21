Motociclista herido tras colisión con camioneta en Obrera Norte

Un motociclista resultó con lesiones luego de estrellarse contra una camioneta a la que se le metió al paso en las calles Secundaria 3 y Standard 3, en la colonia Obrera Norte. El incidente ocurrió cerca de las 19:30 horas del jueves cuando el motociclista se cruzó en el trayecto de una camioneta Ford blanca que circulaba sobre la Standard 3, con preferencia de paso. Juan Antonio, conductor del vehículo, relató que al ir conduciendo por la mencionada calle, el motociclista de nombre Ángel Gabriel Rodríguez, de 19 años, se atravesó repentinamente en su camino, lo que provocó el impacto entre la puerta y el cofre de la pick up, lanzando al motociclista al pavimento. Afortunadamente, el motociclista llevaba casco, lo cual fue un factor clave para amortiguar el golpe y evitar lesiones graves. Al lugar llegaron socorristas de la Cruz Roja, quienes atendieron al joven, brindándole los primeros auxilios, y posteriormente fue trasladado a un hospital para su evaluación. Por su parte, elementos de Control de Accidentes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar las responsabilidades.