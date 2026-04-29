Como si fuera 'autoservicio' se mete a tienda con todo y auto

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía una maniobra rutinaria para estacionarse terminó en un aparatoso accidente, luego de que un vehículo se introdujera de lleno a una tienda de conveniencia en la colonia 21 de Marzo, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

Los hechos se registraron alrededor de las 08:30 horas de este miércoles, en un establecimiento de 24 horas ubicado sobre el cruce de las calles 38 y Primero de Mayo, donde la conductora, identificada como Yaretzi Cortés, perdió el control de su automóvil.

De acuerdo con su versión, al intentar estacionarse su Dodge Caliber en color negro presentó una aparente falla mecánica, lo que provocó que se acelerara repentinamente, haciendo imposible evitar el impacto.

El vehículo terminó incrustándose contra uno de los ventanales del negocio, ingresando varios metros al interior "como si se tratara de autoservicio", llevándose a su paso una repisa con diversos productos que quedaron esparcidos por el piso.

El fuerte estruendo alertó a empleados y clientes, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para atender a la conductora, quien sufrió una crisis nerviosa tras el impacto.

Por su parte, elementos de la Policía Municipal aseguraron el área mientras oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaban el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

A pesar de la magnitud del accidente, la mujer no presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Finalmente, una grúa fue solicitada para retirar el vehículo dañado, mientras que se informó que la conductora deberá hacerse responsable de los daños ocasionados al establecimiento.

El accidente dejó únicamente pérdidas materiales, pero evidenció cómo una falla mecánica puede convertir una simple maniobra en un incidente que por poco termina en tragedia.