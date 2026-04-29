Por cortocircuito fuego consume auto en el Centro

SAN BUENAVENTURA, COAH.– La tranquilidad de la Zona Centro se vio interrumpida la noche de ayer, luego que un vehículo fue consumido por las llamas en cuestión de minutos, provocando la movilización de cuerpos de emergencia.

El siniestro se registró sobre la calle Alameda Juárez, entre las calles Victoria y Allende, a escasos metros del bulevar Hidalgo, donde un automóvil Ford Fiesta en color blanco comenzó a fallar repentinamente mientras se encontraba en circulación.

El incendio se registró en la calle Alameda Juárez

La unidad era conducida por Mariana Garza Zúñiga, de 38 años de edad, quien al percatarse de que salía humo del área del motor, detuvo la marcha de inmediato y descendió para ponerse a salvo.

Sin embargo, en cuestión de segundos, el fuego se propagó de manera agresiva, envolviendo el vehículo ante la mirada de testigos que no tardaron en alertar a los cuerpos de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil arribaron rápidamente al sitio, desplegando maniobras para sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera hacia otros vehículos estacionados en la zona, lo que pudo haber derivado en una situación mucho más grave.

Mariana Garza logró salir a tiempo del vehículo

Tras varios minutos de intensos trabajos, el fuego fue controlado, aunque el automóvil terminó completamente consumido.

De acuerdo con los primeros reportes, se presume que un corto circuito pudo haber originado el incendio, sin embargo, serán las autoridades quienes determinen con exactitud las causas del siniestro.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, quedando el incidente únicamente en daños materiales y el susto para la conductora, quien vio cómo su vehículo era devorado por el fuego en plena vía pública.