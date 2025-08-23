¡Prensado! Brutal choque en la 53 Autoridades y rescatistas se movilizaron de inmediato

EJIDO ACAMBARO, MPO. DE CASTAÑOS, COAH.– El pavimento de la carretera federal 53 volvió a teñirse de tragedia la noche de este sábado, cuando un fuerte encontronazo dejó a un hombre atrapado entre los retorcidos fierros de su camioneta.

El percance ocurrió a la altura del ejido Acámbaro, donde testigos presenciales alertaron a las autoridades sobre la magnitud del accidente.

Entre gritos de desesperación, se informó que el conductor, identificado como Marcelino de León Chávez, vecino del ejido San Miguel, quedó prensado en el interior de su unidad.

De inmediato, elementos de emergencia y rescatistas se dirigieron al lugar para iniciar las labores de auxilio.

La situación obligó a utilizar equipo especializado para liberar al lesionado, mientras el tiempo corría en su contra.

La tensión en el sitio era evidente: automovilistas se detenían a observar la dramática escena, mientras los socorristas luchaban contrarreloj para salvarle la vida a Marcelino, quien se encontraba gravemente lesionado.

El estado de salud del conductor será determinado en las próximas horas, mientras que las autoridades federales trabajan en esclarecer cómo ocurrió este brutal accidente que conmocionó a la región.