Joven intenta quitarse la vida en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH. – Una joven de 25 años , identificada como Leslie Lorena , fue atendida de emergencia este viernes tras un intento de suicidio en su domicilio, ubicado en el callejón Los Guerra , dentro del barrio Casa Azul . El hecho provocó una rápida movilización de familiares y autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, Leslie habría ingerido una combinación de alrededor de 35 pastillas , entre difenidol y losartán , lo que puso en riesgo su vida . Sus familiares actuaron con prontitud y la trasladaron al Centro de Salud de Múzquiz , donde recibió la atención médica inicial .

Posteriormente, fue canalizada al Hospital General de Múzquiz , donde el personal médico informó que su estado de salud es estable . Aunque permanece bajo observación , se descartaron complicaciones graves gracias al tratamiento oportuno.

Elementos del Mando Coordinado de Múzquiz , encabezados por Jesús José Ponce Sánchez , acudieron al domicilio para tomar conocimiento del caso , y se notificó a la Fiscalía General del Estado , que inició el protocolo correspondiente .