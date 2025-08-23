Joven intenta quitarse la vida en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH. – Una joven de 25 años, identificada como Leslie Lorena, fue atendida de emergencia este viernes tras un intento de suicidio en su domicilio, ubicado en el callejón Los Guerra, dentro del barrio Casa Azul. El hecho provocó una rápida movilización de familiares y autoridades locales.
De acuerdo con los primeros reportes, Leslie habría ingerido una combinación de alrededor de 35 pastillas, entre difenidol y losartán, lo que puso en riesgo su vida. Sus familiares actuaron con prontitud y la trasladaron al Centro de Salud de Múzquiz, donde recibió la atención médica inicial.
Posteriormente, fue canalizada al Hospital General de Múzquiz, donde el personal médico informó que su estado de salud es estable. Aunque permanece bajo observación, se descartaron complicaciones graves gracias al tratamiento oportuno.
Elementos del Mando Coordinado de Múzquiz, encabezados por Jesús José Ponce Sánchez, acudieron al domicilio para tomar conocimiento del caso, y se notificó a la Fiscalía General del Estado, que inició el protocolo correspondiente.
El incidente ha generado inquietud entre vecinos y familiares, quienes subrayan la urgente necesidad de fortalecer los servicios de salud mental en la región. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para buscar ayuda profesional ante cualquier crisis emocional o situación crítica.