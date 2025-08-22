Detenido por lesiones dolosas tras conflicto de lavacoches en Monclova

Un enfrentamiento entre dos lavacoches en la calle Privada Cuauhtémoc, en la Zona Centro de Monclova, terminó con uno de ellos herido y con el otro detenido y consignado al Ministerio Público por lesiones dolosas.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:30 horas de este viernes, cuando los oficiales de la Policía Municipal se encontraron con un hombre sangrando en medio de la calle.

Los oficiales, al descender de su unidad, identificaron al hombre como Julio César Almanza Mancha, de 40 años, quien presentaba múltiples heridas en la cabeza, así como varios golpes en diferentes partes del cuerpo.

Almanza señaló que había tenido un problema con un hombre llamado Oscar, quien, según él, lo había agredido.

Al ser cuestionado, Julio César explicó que el conflicto había surgido debido a un malentendido con Oscar Eduardo Quintanilla Medina, de 46 años, quien supuestamente había discutido con él por un tema relacionado con el lavado de autos. Según lo relatado por Julio César, la situación escaló hasta que ambos se enfrentaron físicamente.

Oscar Eduardo Quintanilla, quien se encontraba a unos metros de Julio César, fue abordado por los oficiales. Al ser interrogado sobre el altercado, Quintanilla admitió haber golpeado a Almanza pues le recordó el 10 de Mayo, alegando que no lo dejaba trabajar como lavacoches.

Con esta confesión y la evidencia de las lesiones de Julio César, los oficiales procedieron a la detención de Oscar Eduardo Quintanilla Medina por el delito de lesiones dolosas y/o lo que resulte.

Oscar fue trasladado a la Comandancia de Seguridad Pública para la elaboración de los documentos correspondientes, antes de ser consignado ante el Ministerio Público.

Mientras tanto, paramédicos de Cruz Roja llegaron al lugar y atendieron a Julio César, quien fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica debido a la gravedad de sus heridas.