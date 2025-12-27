Niña de 5 años sufre graves quemaduras tras accidente navideño en Castaños

CASTAÑOS, COAH. — Una niña de 5 años de edad, identificada como María José N y con domicilio en el municipio de Castaños, resultó gravemente lesionada tras un accidente ocurrido el pasado 25 de diciembre, cuando su padre intentó encender una fogata utilizando diésel, lo que provocó una llamarada que alcanzó a la menor.

De acuerdo con la información recabada, el hecho se registró durante las celebraciones navideñas. Al arrojar el combustible al fuego, se generó una reacción repentina que provocó lesiones de extrema gravedad a la niña. Ante la urgencia de la situación, sus familiares la trasladaron de inmediato en un vehículo particular al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova.

A su ingreso, la menor fue atendida de emergencia y canalizada al área de terapia intensiva, donde permanece bajo atención especializada debido a la severidad de las lesiones. Su estado de salud fue reportado como delicado y de pronóstico reservado por el personal médico.

Accidente con diésel en Castaños

Debido a la magnitud del caso, personal de la Fundación Michou y Mau, especializada en la atención de pacientes con quemaduras severas, estableció contacto con la familia para coordinar un posible traslado al Hospital Shriners Children´s de Texas, en Galveston, centro de alta especialidad. Los familiares permanecen a la espera del arribo de una avioneta con personal médico al Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza, en Frontera.

No obstante, aunque el traslado estaba programado para realizarse este día, fue pospuesto debido a que la menor aún no ha logrado ser estabilizada clínicamente. Se espera que, en los próximos días y si su condición lo permite, pueda concretarse su traslado al hospital especializado en Estados Unidos.

Llamado a la prevención

Autoridades y personal de salud reiteraron el llamado a la ciudadanía a evitar el uso de combustibles altamente inflamables para encender fogatas, especialmente en presencia de menores, ya que un descuido puede derivar en accidentes de graves consecuencias.