Detienen a mujer tras asalto en farmacia de Monclova; cómplice logra escapar

MONCLOVA, COAH.— Momentos de auténtico terror vivió una empleada de una farmacia ubicada sobre la calle Venustiano Carranza, en plena Zona Centro de Monclova, luego de ser víctima de un asalto perpetrado por una pareja armada con un arma blanca, durante la noche de ayer.

El atraco dejó como saldo una mujer detenida y un sujeto prófugo que logró huir con el dinero robado.

De acuerdo con los primeros informes, un hombre y una mujer ingresaron al establecimiento simulando ser clientes. Una vez en el interior, sacaron un arma blanca con la que amenazaron directamente a la trabajadora, obligándola a entregar el efectivo de la caja registradora.

Tras consumar el robo, ambos salieron apresuradamente del lugar, dejando a la víctima en estado de shock y con una severa crisis nerviosa.

Luego de reponerse parcialmente del susto, la empleada solicitó auxilio y realizó el reporte al número de emergencias, lo que generó una inmediata movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal.

Los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda en el primer cuadro de la ciudad, apoyados en las características proporcionadas por la afectada y algunos testigos.

Durante el recorrido, los oficiales lograron ubicar y detener a una mujer presuntamente involucrada en el atraco, quien fue localizada escondida en un hotel cercano, sobre la misma calle Venustiano Carranza.

No obstante, el cómplice masculino consiguió escapar con el botín, aprovechando la confusión posterior al asalto.

La mujer detenida fue trasladada a la Comandancia Municipal y puesta a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal y su posible responsabilidad en el delito de robo con violencia.

En tanto, las autoridades mantienen las investigaciones y continúan con la búsqueda del sujeto que logró darse a la fuga.

El hecho generó alarma entre comerciantes y peatones de la zona centro, quienes expresaron su preocupación por la inseguridad y exigieron mayor presencia policial para evitar que este tipo de hechos se repitan.