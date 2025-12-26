Dos jóvenes lesionados en accidente de moto en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Dos jóvenes que tripulaban una moto resultaron lesionados la víspera de Navidad luego de ser embestidos mientras circulaban sobre la calle 40 de la colonia 21 de Marzo, a la altura de la intersección con la calle 5, al oriente de la ciudad, en un accidente que movilizó de inmediato a cuerpos de emergencia y autoridades.

Según los primeros reportes, los motociclistas circulaban en sus respectivas unidades cuando un conductor no los advirtió y los impactó de manera repentina. El fuerte golpe provocó que ambos jóvenes salieran proyectados, quedando tendidos sobre el pavimento ante la mirada de vecinos que se preparaban para la celebración navideña.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención inmediata, estabilizando a los lesionados y trasladándolos posteriormente a un hospital local para recibir valoración médica especializada por contusiones y posibles fracturas.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acordonaron el área mientras realizaban el peritaje correspondiente, recababan testimonios y analizaban la mecánica del choque con el objetivo de deslindar responsabilidades.

El accidente empañó la víspera de Navidad en el sector oriente de la ciudad, evidenciando la importancia de extremar precauciones al volante, especialmente en fechas donde el tránsito se intensifica y las distracciones aumentan.