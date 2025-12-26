Joven motociclista es atropellado en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que sería una noche previa a la Navidad terminó en tragedia para un joven motociclista, quien fue brutalmente atropellado y abandonado a su suerte por el conductor de una camioneta que se dio a la fuga, la noche del 24 de diciembre en la colonia Praderas del Sur.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el accidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando Miguel Antonio Maltos Moreno de 23 años de edad, circulaba en su motocicleta con la intención de comprar un regalo navideño.

Al desplazarse por calles del Praderas Sur, un conductor imprudente que circulaba a exceso de velocidad lo arrolló sin siquiera intentar frenar, pese a que el motociclista trató de esquivarlo.

Tras el impacto, el joven salió proyectado y quedó tendido sobre el pavimento con una grave lesión en uno de sus pies, el cual terminó fracturado. El responsable, lejos de detenerse para auxiliarlo, aceleró y huyó del lugar, dejándolo abandonado sin importar su estado de salud.

Personas que se encontraban en el sitio acudieron en su auxilio y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron minutos después para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo a un hospital, donde permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de la lesión.

Según versiones recabadas en el lugar, el vehículo responsable sería una camioneta tipo Isuzu Rodeo, color gris, que presentaba el vidrio trasero quebrado. Testigos señalaron que una persona logró seguir al conductor y grabar un video; sin embargo, dicho material habría sido entregado a una patrulla que acudió al lugar y hasta el momento no ha podido ser localizado por la víctima.

El afectado lamentó que, debido a la imprudencia de un conductor que actuó con total indiferencia, su Navidad con la familia se haya visto truncada, además de enfrentar una recuperación prolongada.

Elementos de Seguridad Pública tomaron conocimiento de los hechos y se espera que, con el apoyo de testimonios y posibles evidencias, se logre identificar al conductor fugitivo.