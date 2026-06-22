Trailero saca a paisanos de la 57

ESCOBEDO, COAH.- Un viaje familiar con destino a Monclova terminó en un aparatoso accidente sobre la carretera federal 57, luego de una camioneta con paisanos saliera del camino y cayera a un desnivel, dejando como saldo cuatro personas lesionadas y una fuerte movilización de cuerpos de auxilio luego que un tráiler les dio un 'cerrón'.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 34, donde automovilistas que circulaban por la zona alertaron a los números de emergencia al observar una camioneta fuera de la carpeta asfáltica y a sus ocupantes solicitando ayuda.

De inmediato, elementos de Protección Civil del municipio de Escobedo acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a los tripulantes de la unidad siniestrada, una camioneta Dodge color gris con placas del estado de Texas.

En el lugar fueron atendidas Vanessa Hernández de León, de 34 años; Mariela Martínez, de 37 años; otra mujer adulta y una menor de 10 años de edad, quienes presentaban diversos golpes derivados del impacto.

De acuerdo con la versión de los propios afectados, la familia se dirigía a la ciudad de Monclova para convivir con sus familiares durante su estancia en la región, cuando ocurrió el accidente.

La conductora señaló que mientras circulaban por la carretera, un tractocamión se habría aproximado de manera peligrosa a su vehículo, lo que ocasionó que perdiera el control del volante. En cuestión de segundos, la unidad salió de la cinta asfáltica y terminó cayendo a un desnivel a un costado de la vía.

A pesar de lo aparatoso del percance, las personas lesionadas no presentaron heridas de gravedad. Tras ser estabilizadas en el lugar, fueron trasladadas al Hospital Amparo Pape de Benavides para una valoración médica más completa y descartar complicaciones.

Elementos de la Guardia Nacional división Carreteras tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.