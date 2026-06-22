atrapan a 'rata'

FRONTERA, COAH.- Cansados de ser víctimas constantes de robos hormiga, empleados de una tienda de conveniencia de la colonia Guadalupe Borja solicitaron la intervención de la Policía Municipal, logrando finalmente la detención de un sujeto señalado de ingresar frecuentemente al establecimiento para apoderarse de mercancía sin pagarla.

El detenido fue identificado como Jesús Mario Villarreal, de 33 años de edad, vecino de la calle Concepción Armendáriz de la colonia Guadalupe Borja, quien presuntamente mantenía una larga lista de visitas al negocio con el mismo objetivo: tomar productos de los estantes y salir tranquilamente sin pasar por caja.

¿Cómo ocurrió la detención?

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes en una tienda ubicada en el cruce de las calles Héroes del Nacozari y Javier Mina, donde los trabajadores decidieron poner fin a la situación luego de que los robos se convirtieran en una práctica recurrente.

Al arribar al lugar, los elementos municipales se entrevistaron con Nataly Rodríguez, encargada del establecimiento, quien explicó que el sujeto acudía constantemente al negocio para sustraer mercancía, aprovechando momentos de distracción del personal para abandonar el local sin cubrir el costo de los artículos.

Acciones de la autoridad

Ante el señalamiento directo y la molestia acumulada por los continuos abusos, los uniformados implementaron un operativo de búsqueda en calles cercanas, logrando ubicar al presunto responsable poco tiempo después.

Una vez asegurado, Jesús Mario Villarreal fue llevado nuevamente al establecimiento, donde fue plenamente identificado por las empleadas afectadas, quienes lo señalaron como el mismo individuo que en repetidas ocasiones había cometido los robos.

Tras su detención, el acusado fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal para su certificación médica y posterior puesta a disposición del Ministerio Público.

Consecuencias del delito

Será la autoridad investigadora la encargada de determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades por el delito de robo y los cargos que resulten de las investigaciones.