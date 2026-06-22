Joven sufre amputación tras accidente laboral en Frontera

Un trabajador de 21 años sufrió la amputación de su brazo derecho durante un accidente laboral registrado la tarde de este lunes en la empresa ASGA, ubicada sobre la Carretera 30, a la altura de la colonia Diana Laura.

El reporte fue recibido a través del sistema de emergencias 911 minutos antes de las 16:00 horas, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades hasta las instalaciones de la compañía, donde se informó sobre una persona severamente lesionada por maquinaria industrial.

Al llegar al sitio, paramédicos de Cruz Ámbar encontraron a Alejandro Galván Auces, vecino de la colonia Huizachal, quien presentaba una amputación a la altura del codo derecho y recibía atención de emergencia.

De acuerdo con los primeros informes, el joven realizaba labores de corte de madera cuando el disco de una sierra eléctrica presentó una falla mecánica. La pieza se desprendió repentinamente y lo impactó de manera directa, provocándole lesiones de extrema gravedad.

Ante la severidad de las heridas, los socorristas estabilizaron al trabajador y lo trasladaron de inmediato a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada.

Durante el trayecto, elementos de Seguridad Pública Municipal brindaron apoyo al servicio de emergencia, escoltando la ambulancia y facilitando el desplazamiento hacia el hospital.

Paramédicos informaron que Alejandro Galván Auces ingresó inconsciente al área de urgencias, donde quedó bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente.

El hecho generó preocupación entre trabajadores y familiares, ya que ocurrió en cuestión de segundos durante una jornada laboral que transcurría con normalidad y derivó en una de las lesiones más graves registradas en el ámbito industrial.