Se quita la vida en Hospital General

SALTILLO, COAH.- Una persona fue localizada sin vida al mediodía de este lunes en el estacionamiento del Hospital General de Saltillo, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y personal de investigación. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado en el área exterior del nosocomio, por lo que elementos de distintas corporaciones municipales y estatales acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Hallazgo del cuerpo

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al acordonamiento de la zona mientras agentes de investigación y personal de servicios periciales realizaban las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias. Las primeras líneas de investigación apuntan a un posible caso de suicidio; sin embargo, serán las autoridades competentes las que determinen de manera oficial las circunstancias y causas del fallecimiento una vez concluidas las indagatorias. Hasta el momento, la persona no ha sido identificada de manera oficial.

Procedimientos de identificación

El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer con precisión la causa de la muerte y continuar con el proceso de identificación.