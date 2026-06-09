Mecánico sobrevive tras quedar atrapado por vehículo en taller

MONCLOVA, COAH. — La tarde de ayer, un aparente descuido durante labores de reparación estuvo a punto de cobrar la vida de un mecánico en un taller ubicado en la colonia Obrera Sur Segundo Sector, luego de que el vehículo en el que trabajaba se desplazara inesperadamente y lo aplastara contra una estructura de concreto.

El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades luego de que el sistema estatal de emergencias 911 recibiera el reporte de una persona lesionada en un establecimiento localizado sobre la calle Miguel Schwab.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el trabajador realizaba maniobras en un automóvil cuando, al intentar colocarlo en posición de estacionamiento, el mecanismo no quedó asegurado correctamente. Segundos después, la unidad avanzó de forma repentina, atrapándolo entre la carrocería y una pared del taller.

El fuerte impacto provocó momentos de tensión entre familiares y vecinos, quienes acudieron de inmediato para auxiliar al lesionado mientras llegaban los servicios de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja y del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) brindaron atención prehospitalaria al afectado, quien posteriormente fue estabilizado y trasladado a una clínica de la localidad para recibir atención médica especializada.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y elaborar el informe correspondiente sobre este percance laboral que por poco termina en tragedia.

La rápida reacción de quienes se encontraban en el lugar y la oportuna intervención de los socorristas fueron determinantes para que el trabajador recibiera atención inmediata tras el violento accidente.