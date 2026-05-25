Tragedia en Monclova: fallece mecánico tras accidente

MONCLOVA, COAH. - Mientras realizaba trabajos de reparación debajo de un camión de pasajeros, un mecánico identificado como Daniel Mata terminó prensado la tarde de ayer luego de que la pesada unidad lo aplastara en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto.

El accidente movilizó a cuerpos de auxilio y vecinos del sector, quienes alarmados solicitaron apoyo al número de emergencias tras escuchar los gritos del trabajador atrapado bajo la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, Daniel Mata efectuaba labores mecánicas cuando, presuntamente, el sistema que sostenía el camión falló, provocando que la pesada unidad cayera repentinamente sobre su cuerpo.

Compañeros y testigos intentaron auxiliarlo mientras arribaban paramédicos de la Cruz Roja, quienes rápidamente realizaron maniobras para liberarlo y brindarle atención prehospitalaria en el lugar.

Debido a las lesiones que presentaba, el mecánico fue estabilizado y posteriormente trasladado de urgencia a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó bajo observación médica y horas más tarde perdió la vida.

Elementos de seguridad y personal correspondiente tomaron conocimiento de los hechos e informaron a los agentes del AIC de la FISCALÍA DEL ESTADO, quienes realizarían el peritaje para determinar cómo ocurrió el accidente laboral que terminó en tragedia.

El área permaneció resguardada durante varios minutos mientras se desarrollaban las labores de auxilio y retiro de la pesada unidad.