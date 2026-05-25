Incendio de camioneta Ford Escape genera alarma en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS COAH. - La tranquilidad de la tarde en el municipio de Cuatro Ciénegas se vio interrumpida luego de que una camioneta comenzara a incendiarse repentinamente mientras avanzaba por una de las principales vialidades del sector centro.

El incidente ocurrió sobre la calle Francisco I. Madero, donde una camioneta Ford Escape color negra terminó envuelta en humo y llamas, provocando alarma entre vecinos y automovilistas que transitaban por el lugar.

La unidad era conducida por Estephany Gloria Sarmiento, quien informó a las autoridades ser residente de Milford, Texas. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer circulaba con normalidad cuando de manera inesperada comenzó a salir humo del área del motor y segundos después el fuego empezó a propagarse rápidamente.

Testigos del hecho reaccionaron de inmediato y solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia, mientras algunos habitantes del sector intentaban controlar las llamas utilizando cubetas con agua y extintores para evitar una tragedia mayor.

Minutos después arribaron elementos del cuerpo de Bomberos de Cuatro Ciénegas, quienes desplegaron maniobras para sofocar el incendio y evitar que alcanzara el tanque de combustible o se extendiera hacia otros vehículos cercanos.

Tras controlar la situación, autoridades señalaron que un presunto cortocircuito habría sido la causa que originó el siniestro. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque la camioneta presentó daños materiales de consideración.

El hecho generó expectación entre habitantes del sector, quienes permanecieron observando las labores de emergencia hasta que la zona fue asegurada por completo.