Joven conductor pierde control de Camaro en Monclova y choca

MONCLOVA, COAH.— Lo que comenzó como un recorrido en un automóvil deportivo terminó en un aparatoso accidente la tarde de este lunes, luego que un joven conductor perdió el control de su Chevrolet Camaro y derrapó violentamente hasta estrellarse contra tres postes, dos de madera y uno de la Comisión Federal de Electricidad, provocando el colapso del cableado así como del suministro eléctrico, desatando la inmediata movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

El incidente ocurrió a las 15:10 horas en el cruce de las calles Juárez y Félix Sáenz, en la Zona Centro. Según el peritaje preliminar, Jorge Ángel Alarcón Rojas, de 20 años, vecino de la colonia Las Flores, circulaba en dirección al sur a bordo de un Camaro blanco modelo 2018 cuando, al tomar una curva, perdió el control del volante y derrapó sobre el pavimento.

¿Qué ocurrió?

El vehículo deportivo se proyectó sin control hasta impactarse contra tres postes: dos de madera y uno de concreto. El impacto fue tan fuerte que los postes cedieron, quedando cables eléctricos colgando y generando un riesgo inminente para peatones y conductores.

La bolsa de aire del Camaro explotó al momento del impacto, lo que provocó molestias físicas al joven conductor, quien quedó aturdido dentro de la unidad. Testigos inmediatamente solicitaron apoyo a los números de emergencia al observar los cables energizados sobre la vía y ayudaron al joven a bajar del coche que quedó destrozado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron para valorar al lesionado, mientras que elementos de Bomberos aseguraron la zona debido al peligro por los cables eléctricos caídos. Personal de Comisión Federal de Electricidad también llegó al lugar para cortar el suministro y comenzar la reparación del daño.

La calle Juárez permaneció parcialmente cerrada varios minutos para evitar otro percance, mientras los oficiales de Control de Accidentes realizaban el peritaje correspondiente. El Camaro terminó severamente dañado y fue enviado al corralón.