Accidente por choque por alcance en Monclova causa daños materiales

El accidente se registró sobre el bulevar San José, al oriente de Monclova.

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.– La falta de precaución al volante dejó como saldo considerables daños materiales, luego que un conductor chocó por alcance contra una camioneta durante la tarde de este lunes.

¿Qué ocurrió?

El percance ocurrió pasadas las 12:00 horas sobre el bulevar San José, en el cruce con la avenida Revolución Mexicana, cuando Federico Daniel Zapata Vega, manejaba un automóvil Kia Optima modelo 2018, color negro, sin placas.

De acuerdo con el peritaje preliminar del Departamento de Control de Accidentes, el joven conductor no guardó la distancia necesaria entre su vehículo y una camioneta Toyota Highlander modelo 2021, color gris, conducida por Eusebio Guadalupe Méndez Villanueva, de 68 años.

Ante el tráfico de la zona, Federico Daniel no frenó a tiempo, impactando de lleno la parte trasera de la camioneta. El golpe provocó daños visibles en ambas unidades, aunque no se reportaron personas lesionadas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, elaborar el croquis correspondiente y orientar a los involucrados para que acudieran a la Comandancia Municipal, donde buscarían resolver la situación mediante un acuerdo.

La circulación se vio afectada de manera momentánea mientras se retiraban las unidades involucradas.