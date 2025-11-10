Los tripulantes del vehículo ligero resultaron con diversos golpes. Un menor fue llevado al hospital.

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.— Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta resultaron lesionados la mañana de ayer tras derrapar aparatosamente, luego de pasar sobre un rastro de aceite esparcido en el pavimento del bulevar Harold R. Pape.

¿Qué ocurrió?

El accidente ocurrió alrededor de las 11:30 horas, a la altura del cruce con la calle Matamoros. Giovanni ´N´, de 17 años y vecino de la colonia Braulio Fernández, circulaba de sur a norte por la principal vía de la ciudad a bordo de una motocicleta Italika amarilla con gris, acompañado por otro joven.

Al pasar el semáforo, el conductor no alcanzó a percibir el aceite regado sobre el pavimento, por lo que perdió el control de la unidad y ambos tripulantes salieron disparados contra el suelo, golpeándose de manera aparatosa.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Testigos que observaron el derrape corrieron a auxiliarlos y dieron aviso al 911. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron en cuestión de minutos y trasladaron a Giovanni 'N' a la Clínica 7 del IMSS para recibir atención médica, mientras que su acompañante permaneció en el lugar para resguardar la motocicleta.

Para evitar que otros vehículos sufrieran el mismo destino, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos fueron requeridos en la escena para cubrir con tierra el rastro de aceite que provocó el accidente. Agentes municipales también abanderaron el área para prevenir otro percance.