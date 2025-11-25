Albañil de 24 años se quita la vida en su hogar en Frontera

La calle Miguel Blanco, en la Zona Centro de Frontera, volvió a teñirse de tragedia. A solo 21 días del suicidio de un vecino, un albañil fue encontrado sin vida la mañana de este martes, colgado en el patio de su domicilio.

La escena dejó consternados a habitantes del sector, quienes no terminaban de reponerse del incidente anterior cuando llegó esta nueva noticia.

¿Qué ocurrió?

El hallazgo fue realizado por Miguel Ángel Briones García, de 49 años, patrón del joven albañil, quien al notar su ausencia durante la jornada laboral trató de localizarlo por teléfono sin éxito. Preocupado, decidió ir hasta su domicilio ubicado en el número 401 de la misma calle Miguel Blanco, una modesta casa que Ulises rentaba desde hace poco tiempo.

Al no obtener respuesta tras tocar repetidamente la puerta, Miguel Ángel optó por subir al techo y asomarse hacia el patio. En ese instante, quedó paralizado: su trabajador, Andrés Ulises Sánchez González, originario de Oaxaca y de apenas 24 años, pendía sin vida de una viga, con un mecate atado al cuello.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana ingresaron al domicilio y confirmaron el deceso, mientras que el patrón, visiblemente perturbado, informó que Ulises ya había manifestado tanto a él como a su familia que atravesaba por una profunda depresión y tenía ideas suicidas.

Minutos después llegaron elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes acordonaron el área y dieron aviso a la Agencia de Investigación Criminal. Peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron para procesar la escena, tomar evidencias y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Una hermana del joven llegó al domicilio en pleno operativo. Entre lágrimas, confirmó que Ulises había externado en repetidas ocasiones su desesperación emocional, pero jamás imaginaron que llevaría sus palabras a un desenlace irreversible.

Vecinos de la cuadra señalaron que durante la noche escucharon fuertes golpes en la puerta del domicilio y ladridos constantes de los perros, sin saber que aquellas señales advertían la tragedia que horas después saldría a la luz.

Este lamentable suceso recordó de inmediato el caso de Joaquín Eduardo González Ibarra, de 31 años, quien el pasado 4 de noviembre se quitó la vida dentro de su casa marcada con el número 630, justo frente al domicilio del joven Ulises. La coincidencia estremeció aún más a los habitantes.