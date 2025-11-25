Atora la PAR a 'puchador' Traía "grapas" con cristal.

FRONTERA, COAH.- Un operativo de precisión ejecutado por la Policía Acción y Reacción (PAR) terminó con la detención de un presunto narcomenudista en pleno corazón de Frontera, donde agentes estatales lograron ubicar y asegurar a un individuo que, según las investigaciones, operaba como distribuidor de droga en la zona centro.

¿Qué ocurrió?

El reporte que detonó el despliegue táctico llegó de manera anónima a la línea estatal de emergencias. La denuncia apuntaba a movimientos inusuales en calles del primer cuadro, lo que motivó a los agentes del PAR a iniciar labores de vigilancia encubierta. Durante varias horas, los uniformados desarrollaron maniobras de observación y seguimiento, detectando conductas sospechosas que encendieron las alertas.

Fue en ese punto cuando los oficiales interceptaron a un hombre identificado como Mario Alberto "N", quien intentó evadirlos, pero fue asegurado de inmediato. Al realizarle una inspección, los elementos encontraron varias dosis en presentación de "grapas", cada una con una sustancia granulada similar al cristal, por lo que procedieron a su detención.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El aseguramiento evitó que la droga continuara circulando entre jóvenes y consumidores del municipio rielero, donde autoridades han reforzado la vigilancia ante el repunte de reportes por narcomenudeo. Tras ser arrestado, Mario Alberto 'N' fue trasladado al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. En tanto, la sustancia asegurada quedó bajo cadena de custodia como evidencia del delito.