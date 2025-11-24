Niño de tres años muere tras ser atropellado en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un niño de tres años murió víctima de las serias lesiones con las que resultó al ser embestido por una conductora, la tarde de este lunes.

Fue cerca de las 14:00 horas cuando una madre se enfrentó a la peor de sus pesadillas al descubrir el cuerpo de su pequeño hijo tendido en el pavimento, después de haber sido atropellado.

El pequeño Ethan 'N', de apenas tres años, sufrió las consecuencias de una negligencia que terminó con su vida en cuestión de minutos.

La madre se encontraba dentro de su casa realizando las labores cotidianas, cuando un fuerte estruendo la alertó. Salió apresurada y, al mirar hacia la calle, vio una escena que jamás olvidará: su hijo, su pequeño, yacía inerte en el asfalto, producto del impacto de un vehículo que lo arrolló mientras jugaba en la calle, cerca de su vivienda.

La conductora, una mujer que se encontraba en su vehículo en ese momento, detuvo su marcha al percatarse de lo sucedido.

Con el rostro pálido de terror, corrió hacia el niño y, con la madre desesperada, lo abordaron rápidamente en el vehículo para trasladarlo al Hospital General de Cuatro Ciénegas.

El tiempo, sin embargo, se le escapó de las manos, y a pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida, las lesiones fueron demasiado graves. El pequeño Ethan ´N´ falleció aproximadamente 30 minutos después de haber llegado al hospital.

La noticia del deceso fue un golpe devastador para la familia, que no podía creer que el niño, que momentos antes jugaba en la calle como cualquier niño de su edad, ya no estaría más.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue notificada del fatal accidente y se presentó en el hospital para realizar las diligencias correspondientes.

La conductora que embistió al niño fue asegurada por las autoridades mientras se lleva a cabo la investigación.

Aunque el impacto fue accidental, las autoridades se encargarán de esclarecer si existieron factores como la imprudencia o negligencia por parte de la conductora.

El dolor de una madre que ha perdido a su hijo, el vacío que deja la tragedia en una familia y la impotencia de no poder hacer nada por salvar una vida tan corta es el recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, y de cómo en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar.