Accidente fatal: Bombero 'La Cobra' pierde la vida en choque

FRONTERA, COAH.- La mañana de ayer, el bombero y rescatista José Manuel Ponce Hernández, mejor conocido como "La Cobra", perdió la vida al chocar contra un automóvil en la colonia Pemex.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando José Manuel circulaba en su motocicleta sobre la calle Progreso acompañado de dos adolescentes, de 17 y 15 años. Al llegar al cruce con la carretera 30, presuntamente no respetó la luz roja y fue embestido por un sedán rojo que se desplazaba rumbo al poniente.

El fuerte impacto proyectó a los tres ocupantes de la moto contra el asfalto. Paramédicos de Cruz Roja y Protección Civil acudieron de inmediato, trasladando a los heridos al Hospital Amparo Pape, donde minutos más tarde se confirmó el deceso del rescatista.

Compañeros de uniforme lamentaron profundamente la pérdida de "La Cobra", integrante de Águilas Doradas, recordándolo por su entrega y vocación de servicio.