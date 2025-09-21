Hombre resulta herido tras ataque con cuchillo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre resultó herido de gravedad tras ser atacado con un cuchillo en la colonia Pedregal de San Ángel, luego de protagonizar una riña con un malandro identificado con el apodo de "El Chango", quien lo agredió cuando le pidió la bicicleta que le había prestado.

El reporte se generó alrededor de las 15:35 horas, cuando paramédicos de Cruz Roja solicitaron la presencia de las autoridades tras recibir a un herido con lesiones de arma blanca en el cuello.

La víctima fue identificada como Mohamed García Ibarra, de 26 años, vecino de la calle Montealbán número 811 de la misma colonia, quien presentó una herida punzocortante de aproximadamente dos centímetros de profundidad en la zona yugular, así como dos lesiones adicionales en el brazo.

A pesar de la gravedad de la zona afectada, los médicos informaron que la herida no ponía en riesgo la vida del afectado, aunque sí requería sutura en el cuello. García Ibarra señaló directamente a "El Chango" como el agresor, tras negarse a devolverle la bicicleta que le había prestado.

Elementos de la Policía Preventiva, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Estatal Coahuila arribaron a las instalaciones de Cruz Roja Mexicana para tomar conocimiento del caso y recabar información que permita ubicar al responsable.