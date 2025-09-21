Vecina de Colinas de Santiago asaltada y despojada de documentos

MONCLOVA, COAH.- Un ladrón logró escapar tras despojar de su bolso de mano a una vecina de la colonia Colinas de Santiago, en el cual llevaba documentos personales, tarjetas bancarias y 500 pesos en efectivo, lo que generó una amplia movilización de corporaciones policiacas la noche de ayer.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas, cuando Liliana Robles Cruz caminaba rumbo a su vivienda sobre la calle Antonio Barcarcel.

Fue en ese trayecto cuando un sujeto, aprovechando la oscuridad, se le aproximó y con violencia le arrebató la bolsa, para enseguida empujarla y escapar a bordo de una bicicleta con dirección al Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

La afectada, en crisis nerviosa, logró llegar hasta su domicilio donde informó a su esposo de lo sucedido, tras lo cual dieron aviso a las autoridades municipales. Minutos más tarde, elementos preventivos se desplegaron por la zona con la intención de localizar al responsable, aunque no lograron dar con su paradero.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal también acudieron al domicilio de la víctima, a quien brindaron apoyo y orientaron para que interpusiera la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, con el fin de que se inicien las investigaciones formales.

El delincuente fue descrito como un hombre que vestía playera a rayas blancas con celeste y pantalón de mezclilla, pero pese a los recorridos en el sector no se logró su detención.