Hombre de 80 años atropellado en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La mañana de este sábado un hombre de 80 años resultó lesionado luego de ser atropellado por un vehículo que tras el impacto decidió darse a la fuga, dejando a la víctima abandonada a un costado de la carretera estatal número 24, a la altura del kilómetro 14 en el ejido El Oro.

El accidente se registró alrededor de las 07:30 horas, cuando automovilistas que transitaban por la zona notaron al adulto mayor herido sobre la orilla de la vía y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho.

El lesionado fue identificado como Fernando Rodríguez, vecino de la calle 38 de la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, en Monclova, quien refirió haber sido arrollado por un vehículo cuyo conductor no se detuvo para auxiliarlo.

Un testigo, de nombre Reginaldo Giménez, de 55 años y habitante del mismo ejido, manifestó que al dirigirse a su trabajo encontró al adulto mayor tirado sobre la carpeta asfáltica, por lo que solicitó el apoyo de los cuerpos de rescate.

Paramédicos de Cruz Roja se encargaron de brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape Benavides en Monclova, donde quedó bajo observación médica.