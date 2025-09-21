Fuerte choque entre tráiler y automóvil en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte accidente vehicular ocurrió la madrugada de este sábado sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia La Loma, luego de que el operador de un tráiler realizara una maniobra indebida y le cerrara el paso a un automóvil particular, dejando como saldo considerables daños materiales y un conductor con molestias físicas.

El percance se registró cerca de las 03:20 horas, en el cruce del bulevar Pape con la calle Chopo, cuando Osvaldo González Magallanes, de 35 años, vecino de la colonia Guerrero, conducía un tráiler Freightliner, quinta rueda, en color gris con placas 236-ET-2.

Al pretender abrirse para dar vuelta con la pesada caja, terminó invadiendo el carril de un automóvil Hyundai Sonata modelo 2014, también gris, que era conducido por Francisco Javier Barboza Dávila, de 18 años, vecino de la colonia Otilio Montaño.

El impacto fue inevitable, causando severos daños en la parte frontal del auto particular y molestias físicas a su joven conductor, por lo que de inmediato se movilizaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindarle atención prehospitalaria. Por fortuna, no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento y elaborar el peritaje correspondiente que permita deslindar responsabilidades.

El percance generó la movilización de corporaciones y mantuvo por algunos minutos la circulación parcialmente afectada en la zona.

Ambos conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde se llevaría a cabo un acuerdo entre las partes, apoyados por el seguro del tráiler responsable.